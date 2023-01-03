Київ повернувся до стабілізаційних графіків, прогнози втішні - YASNO

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"Сьогодні Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо", - написав Коваленко.

За його словами, поки що прогнози втішні.

"На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути. Інших відключень поки що не планується. Звісно, якщо не буде нових атак", - додав Коваленко.

Додамо

Щодо локальних аварійних відключень, то, за словами гендиректора Yasno, їхня ймовірність залишається високою.

"Для того, щоб аварій траплялося менше, після включення світла, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, оскільки це може викликати перевантаження обладнання", - резюмував він.

Нагадаємо

У Київській області відсьогодні діють нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії - складаються з трьох категорій.