Киев вернулся к стабилизационным графикам, прогнозы утешительные - YASNO

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"Сегодня Киев вернулся к стабилизационным графикам. Теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений. Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за мощностью, которую мы потребляем", - написал Коваленко.

По его словам, пока что прогнозы утешительные.

"На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы вполне в графиках, не превышая ограничений. Это означает, что в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть. Других отключений пока не планируется. Конечно, если не будет новых атак", - добавил Коваленко.

Добавим

Что касается локальных аварийных отключений, то, по словам гендиректора Yasno, их вероятность остается высокой.

"Для того, чтобы аварий случалось меньше, после включения света, не включайте все энергоемкие приборы одновременно, поскольку это может вызвать перегрузку оборудования", - резюмировал он.

Напомним

В Киевской области с сегодняшнего дня действуют новые графики стабилизационных отключений электроэнергии - состоят из трех категорий.