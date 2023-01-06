Из-за похолодания на выходных Киеву не избежать отключений - YASNO

Детали

По словам Коваленко, обычно на выходные у коллег есть возможность подавать больше электроэнергии для потребления.

"Этот уикенд не должен был бы быть исключением, но есть одно но. Погода. С сегодняшнего дня на несколько суток прогнозируют значительное похолодание", - добавил он.

Гендиректор Yasno напомнил, что каждые -5 градусов на улице - это +250 МВт к потреблению.

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"... сейчас объемы, которые предоставляются населению, вообще не позволяют разогнаться и рассчитывать на какие-то дополнительные мегаватты. Поэтому на выходных, наиболее вероятно, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными", - написал Коваленко.

Добавим

Он также напомнил, что из-за морозов могут происходить и локальные аварии.

"Поэтому будьте внимательными. Осторожно используйте электроприборы и не включайте в розетку все сразу", - резюмировал гендиректор Yasno.

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