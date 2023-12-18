Энергетическая система Украины стабильна - министр

В Украине ситуация в энергосистеме стабильная. Единственное драматическое влияние на систему может быть в случае успешных российских атак. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада", передает корреспондент УНН.

Как раз благодаря ПВО мы можем говорить, что настолько успешная работа, что сейчас сказать стопроцентно, куда они пытались ударить, сложно, но я не исключаю, что как раз энергетические объекты были одной из целей - сказал Галущенко.

Он отметил, что энергосистема стабильна.

"К сожалению, происходят обстрелы, мы теряем тоже определенную генерацию. Речь идет прежде всего о тех участках фронта, где происходят бои, или недалеко от таких участков, к сожалению, есть постоянные обстрелы объектов энергетики", - отметил Галущенко.

Кроме того, он отметил, что зимой уровень потребления существенно вырос, и Минэнергетики коммуницирует с гражданами о том, что нужно экономно относиться к потреблению электроэнергии, потому что это поможет работе системы.

На самом деле, все у нас стабильно. Мы держим систему абсолютно в стабильном состоянии. Единственное влияние драматическое на систему может быть только в случае российских атак, и то при условии, что они будут успешными - сказал Галущенко.

Дополнение

Ранее Галущенко заявлял, что Украина готова к прохождению зимы без отключений света, если не будет массированных обстрелов и стихийных бедствий.

12 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы.