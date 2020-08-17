Электротранспорта в Украине станет больше

Она уточнила, что это предусмотрено Стратегией развития электромобильности в Украине.

"Сейчас уже ведутся переговоры с Европейским инвестиционным банком о втором проекте реформ, в рамках которого можно было бы продолжить обновление городского транспорта", - пишет Мерило.

Советник министра напомнила, что в Украине также действует Национальная транспортная стратегия. Документ поддерживает рынок электромобилей, который из года в год растет.

"Так, в первом полугодии зарегистрировали 3384 электромобиля, что на 16% больше, чем в первом полугодии прошлого года", - пишет Мерило.

Развитие рынка электромобилей блокирует, среди прочего, отсутствие необходимого количества электрозарядок, говорит советник министра.

"По законодательству определена только возможность размещения электрозарядок на дорогах государственного значения (Укравтодор), которых 46,6 тысячи километров. Но почему-то не определены требования к количеству заправок на дорогах местного значения, которых 117 тысяч километров. Также есть проблемы с получением технических условий на подключение, исходя из неопределенности напряжения и мощности", - рассказала она.

В скором будущем законодательный пробел может быть исправлен, говорит Мерило. Министерство инфраструктуры взялось за решение проблемы.

"Мининфра инициировало дискуссию по внесению изменений в ДБН (ГСН - ред.), а в дальнейшем - по внесению изменений в законодательство для создания Всеукраинской базы сети электрозаправок. В этом случае, я точно верю, что сначала надо создать условия для развития инфраструктуры, стандарты для развития рынка электрозаправок и понятные прозрачные условия для этого", - резюмировала она.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что переход на экологический транспорт - очень важен.

"Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствительный вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проектировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе", - отметил министр Владислав Криклий.

Напомним, в Украине уже зарегистрировали более 20 тысяч электромобилей, с начала этого года поставлено на учет более 3,5 тыс. единиц техники.