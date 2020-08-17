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Електротранспорту в Україні стане більше

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У містах України збільшать кількість електротранспорту. Про це в своєму Facebook написала радник міністра інфраструктури Яника Мерило, передає УНН.

Вона уточнила, що це передбачено Стратегією розвитку електромобільності в Україні.

"Зараз вже ведуться переговори з Європейським інвестиційним банком про другий проект реформ, у межах якого можна було б продовжити оновлення міського транспорту", - пише Мерило.

Радник міністра нагадала, що в Україні також діє Національна транспортна стратегія. Документ підтримує ринок електромобілів, який з року в рік зростає.

"Так, у першому півріччі зареєстрували 3384 електромобілі, що на 16% більше, ніж в першому півріччі минулого року", - пише Мерило.

Розвиток ринку електромобілів блокує, серед іншого, відсутність необхідної кількості електрозарядок, каже радник міністра.

"За законодавством визначена тільки можливість розміщення електрозарядок на дорогах державного значення (Укравтодор), яких 46,6 тисячі кілометрів. Але чомусь не визначені вимоги до кількості заправок на дорогах місцевого значення, яких 117 тисяч кілометрів. Також є проблеми з отриманням технічних умов на підключення, виходячи з невизначення напруги і потужності", - розповіла вона.

У недалекому майбутньому законодавча прогалина може бути виправлена, каже Мерило. Міністерство інфраструктури взялося за вирішення проблеми.

"Мінінфра ініціювало дискусію щодо внесення змін до ДБН, а в подальшому - зі внесення змін до законодавства для створення Всеукраїнської бази мережі електрозаправок. У цьому випадку, я точно вірю, що спочатку треба створити умови для розвитку інфраструктури, стандарти для розвитку ринку електрозаправок і зрозумілі прозорі умови для цього", - резюмувала вона.

У Міністерстві інфраструктури зазначають, що перехід на екологічний транспорт - дуже важливий.

"Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливе питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни до ДБН з планування і забудову територій в частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автодорогах загального користування залежно від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку в цьому питанні", - зазначив міністр Владислав Криклій.

Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували понад 20 тисяч електромобілів, з початку цього року поставлено на облік понад 3,5 тис. одиниць техніки.

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