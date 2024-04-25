Электронный кабинет военнообязанного может заработать уже в июне - Минобороны

Уже в июне в Украине заработает электронный кабинет, через который все военнообязанные смогут обновить свои военно-учетные данные. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас идет активная работа над электронным кабинетом для военнообязанных. В Минобороны ожидают, что он позволит мужчинам обновить данные, даже находясь за рубежом.

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Представитель Минобороны говорит, что сейчас делают все возможное, чтобы электронный кабинет, через который можно обновить данные, заработал в июне.

Сейчас делается все возможное для того, чтобы такая возможность была...На этапе активной разработки (электронный кабинет - ред.). Я практически ежедневно общаюсь с людьми, которые занимаются этим. Там очень много вопросов, и в том числе, которые касаются технических решений, кибербезопасности. Процесс идет, талантливые люди привлечены к нему. Планируется, что заработает все июне (заработает электронный кабинет - ред.), и можно будет загрузить туда информацию о себе, будет подтягиваться туда информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, которые уже привыкли жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета - заявил Дмитрий Лазуткин.

Он также отметил, что происхождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено. По его словам, внедрение электронного кабинета позволит качественно осуществлять учет военнообязанных.

Электронный кабинет пока не предусматривает прохождения ВВК. Речь идет об обновлении данных прежде всего - изменения места жительства, изменение семейного положения, бронирование, резервирование, и т.д. - объяснил Лазуткин.

Напомним

2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Как пояснили в Минобороны, документ является критически важным для обороноспособности Украины.

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