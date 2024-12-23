Экстренные отключения в ряде регионов: в ДТЭК назвали причину
Киев • УНН
ДТЭК сообщает о введении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме из-за последствий российских обстрелов.
Жителям Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей сегодня, 23 декабря, ввели экстренные отключения в связи со сложной ситуацией в энергосистеме. Об этом говорится в сообщении ДТЭК, передает УНН.
Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме
Отмечается, что энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев.
Также в КГВА указали, что графики в Киеве применяются графики аварийных отключений света.
«В связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны из-за последствий обстрелов российской федерацией в Киеве применяются графики аварийных отключений электроэнергии», - говорится в сообщении КГВА.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.