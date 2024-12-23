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Экстренные отключения в ряде регионов: в ДТЭК назвали причину

Экстренные отключения в ряде регионов: в ДТЭК назвали причину

Киев  •  УНН

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ДТЭК сообщает о введении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме из-за последствий российских обстрелов.

Жителям Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей сегодня, 23 декабря, ввели экстренные отключения в связи со сложной ситуацией в энергосистеме. Об этом говорится в сообщении ДТЭК, передает УНН

Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая области: экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме

- говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев.

Также в КГВА указали, что графики в Киеве применяются графики аварийных отключений света.

«В связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны из-за последствий обстрелов российской федерацией в Киеве применяются графики аварийных отключений электроэнергии», - говорится в сообщении КГВА. 

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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