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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-торнадовца Онищенко отпустили на поруки - поручитель

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Суд отпустил из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения “Торнадо” Руслана Онищенко. Его отдали на поруки, сообщила жена экс-депутата Степана Хмары Роксолана, которая вместе с мужем поручилась за Онищенко, передает УНН.

Цитата

«Отдали мне со Степаном Хмарой на поруки, и освободили в зале Киевского Апелляционного суда… Восемь лет отсидел мужчина, комбат батальона Торнадо», – написала она в Facebook.

Дополнение

В 2015 году были задержаны 12 бойцов “Торнадо” по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках и ряде других тяжких преступлений.

6 июля 2015 тогда еще главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции “Торнадо” пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

В 2017 году Оболонский районный суд Киева приговорил Руслана Онищенко к 11 годам тюремного заключения.

Уже в 2018 году в Киевском следственном изоляторе произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения “Торнадо” после того, как к ним пришли с обысками.

Онищенко находился в тюрьме уже по делу о бунте в Лукьяновском СИЗО.

В начале полномасштабного вторжения рф в Украину Онищенко написал заявление на участие в боевых действиях.

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