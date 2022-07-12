Экс-торнадовца Онищенко отпустили на поруки - поручитель
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Суд отпустил из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения “Торнадо” Руслана Онищенко. Его отдали на поруки, сообщила жена экс-депутата Степана Хмары Роксолана, которая вместе с мужем поручилась за Онищенко, передает УНН.
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«Отдали мне со Степаном Хмарой на поруки, и освободили в зале Киевского Апелляционного суда… Восемь лет отсидел мужчина, комбат батальона Торнадо», – написала она в Facebook.
Дополнение
В 2015 году были задержаны 12 бойцов “Торнадо” по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках и ряде других тяжких преступлений.
6 июля 2015 тогда еще главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции “Торнадо” пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.
В 2017 году Оболонский районный суд Киева приговорил Руслана Онищенко к 11 годам тюремного заключения.
Уже в 2018 году в Киевском следственном изоляторе произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения “Торнадо” после того, как к ним пришли с обысками.
Онищенко находился в тюрьме уже по делу о бунте в Лукьяновском СИЗО.
В начале полномасштабного вторжения рф в Украину Онищенко написал заявление на участие в боевых действиях.