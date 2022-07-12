Ексторнадівця Онищенка відпустили на поруки - поручителька

Цитата

«Віддали мені зі Степаном Хмарою на поруки, і звільнили в залі Київського Апеляційного суду… Вісім років відсидів чоловік, комбат батальйону Торнадо», - написала вона у Facebook.

Доповнення

У 2015 року були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах та низці інших тяжких злочинів.

6 липня 2015 року тоді ще головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у межах досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Онищенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

У 2017 році Оболонський районний суд Києва засудив Руслана Онищенка до 11 років тюремного ув'язнення.

Уже у 2018 році у Київському слідчому ізоляторі стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.

Онищенко перебував у в'язниці вже у справі щодо бунту в Лук'янівському СІЗО.

На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Онищенко написав заяву на учать у бойових діях.