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Экс-президент США Джимми Картер появился на публике после операции на мозге

Экс-президент США Джимми Картер появился на публике после операции на мозге

Киев  •  УНН

 • 19929 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Бывший президент США Джимми Картер после операции на мозге появился на публике. Его заметили в церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

"95-летний Джимми Картер и его жена Розалинн в воскресенье посещали службу в баптистской церкви Маранаты в Плейнс. Прихожане также молились за Картеров, которые сидели в первых рядах", - пишет издание.

Также сообщается, что в этой церкви Джимми Картер вел занятия в воскресной школе.

Напомним, 22 октября экс-президента США поместили в больницу из-за перелома таза. 12 ноября ему провели операцию на мозге по снижению внутричерепного давления, что было вызвано кровотечением из-за падения.

Позже, 27 ноября, Джимми Картера выписали из больницы.

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