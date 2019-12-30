Экс-президент США Джимми Картер появился на публике после операции на мозге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Бывший президент США Джимми Картер после операции на мозге появился на публике. Его заметили в церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"95-летний Джимми Картер и его жена Розалинн в воскресенье посещали службу в баптистской церкви Маранаты в Плейнс. Прихожане также молились за Картеров, которые сидели в первых рядах", - пишет издание.
Также сообщается, что в этой церкви Джимми Картер вел занятия в воскресной школе.
Напомним, 22 октября экс-президента США поместили в больницу из-за перелома таза. 12 ноября ему провели операцию на мозге по снижению внутричерепного давления, что было вызвано кровотечением из-за падения.
Позже, 27 ноября, Джимми Картера выписали из больницы.