Експрезидента США Джиммі Картера виписали з лікарні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Експрезидент США Джиммі Картер виписаний в середу з госпіталю після операції зі зниження внутрішньочерепного тиску. Про це повідомила в середу телекомпанія CNN з посиланням на представників госпіталю Університету Еморі у штаті Джорджія, зазначає УНН.
Два тижні тому неурядова організація The Carter Center повідомила про те, що 95-річний екс-президент був госпіталізований в Атланті (штат Джорджія) для операції з зниження внутрішньочерепного тиску, викликаного кровотечею через його недавнє падіння. 21 жовтня колишнього главу держави поміщали в лікарню з переломом кісток тазу, але вже через кілька днів його виписали. Як повідомлялося, Картер впав у себе вдома. У травні він також потрапляв до лікарні з переломом шийки стегна.
39-й президент США Джиммі Картер народився 1 жовтня 1924 року в місті Плейнс (штат Джорджія) в родині фермера. У 1962 році він був обраний сенатором законодавчих зборів Джорджії, в 1970 році — губернатором рідного штату. Пост президента демократ Картер зайняв в січні 1977, здобувши перемогу на виборах над суперником з Республіканської партії Джеральдом Фордом (1913-2006). У листопаді 1980 року Картер програв вибори республіканцеві Рональду Рейгану (1911-2004).