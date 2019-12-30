Експрезидент США Джиммі Картер з'явився на публіці після операції на мозку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Колишній президент США Джиммі Картер після операції на мозку з’явився на публіці. Його помітили у церкві. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
"95-річний Джиммі Картер та його дружина Розалінн у неділю відвідували службу в баптистській церкві Маранати в Плейнс. Парафіяни також молилися за Картерів, які сиділи у перших рядах", - пише видання.
Також повідомляється, що у цій церкві Джиммі Картер вів заняття в недільній школі.
Нагадаємо, 22 жовтня експрезидента США помістили до лікарні через перелом тазу. 12 листопада йому провели операцію на мозку зі зниження внутрішньочерепного тиску, що було викликане кровотечою через падіння.
Пізніше, 27 листопада, Джиммі Картера виписали з лікарні.