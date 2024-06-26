Экспорт зерновых вырос благодаря большему урожаю, а не сокращению серого экспорта - эксперт

Экспорт зерновых в текущем маркетинговом году вырос благодаря большему урожаю, а не из-за сокращения "серого" экспорта. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Пендзин.

По данным Минагрополитики, в 2023-2024 маркетинговом году Украина экспортировала более 49,7 млн тонн зерновых и бобовых культур, что на 3% больше по сравнению с предыдущим периодом, при этом экспорт пшеницы вырос на 10%, в то время как экспорт кукурузы сократился на 275 000 тонн.

"Я не являюсь оптимистом в данной ситуации. Рост на 3% экспорта связан с увеличением объема урожая на 8%. Мы с вами в 2023 году собрали на 8% урожая больше, чем в 2022 году, а экспорт вырос всего на 3%. Там есть "серый" экспорт – куда его девать. Я не думаю, что на сегодняшний момент что-то серьезно повлияло на "серый" экспорт", - отметил Пендзин.

По его словам, не было изменений в учете урожая, его экспорте, а также в борьбе с коррупцией, которые привели б к уменьшению "серого" экспорта. Он отметил, что по данным налоговой в этом году аграрии не вернули 9 млрд долл. валютной выручки после осуществления экспорта урожая.

"А что-то изменилось в учете, в экспорте, в борьбе с коррупцией, что это вдруг у нас должен уменьшаться "серый" экспорт? У нас меньше стало неучтенной пшеницы или кукурузы, или наши аграрии начали больше платить налогов? Больше скажу, они гораздо меньше в этом году, и об этом налоговая говорит, 9 млрд долл. не вернули после экспорта. И мы начинаем говорить об уменьшении "серого" экспорта? Не думаю, что это так", - сказал Пендзин.

Отвечая на вопрос о том, изменится ли ситуация после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предполагающий ужесточение борьбы с "серым" экспортом зерна, эксперт отметил, что все будет зависеть от законоприменения.

Напомним

Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности расследует несколько уголовных производств, касающихся "серого" экспорта зерна. По данным правоохранителей, самой распространенной схемой такого уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен является покупка зерна, которое не имеет документов о происхождении, за наличные и дальнейший его вывоз за границу с помощью реквизитов "рисковых" или подставных компаний.

Одним из ярких примеров "серого" экспорта являются уголовные дела, которые касаются "серого" экспорта из зернового терминала "Олимпекс" в 2021-2023 годах, когда им активно управляли одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко.

В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с агрохолдингом GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты "рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Кроме того, детективы БЕБ считают, что преступная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов путем "серого" экспорта зерновых, на терминале "Олимпекс" продолжается.