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Экспорт украинского картофеля под угрозой срыва из-за Госпродпотребслужбы и Минэкономики

Экспорт украинского картофеля под угрозой срыва из-за Госпродпотребслужбы и Минэкономики

Киев  •  УНН

 • 40236 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украина экспортирует молодой картофель в Беларусь. На рынки ЕС для украинского картофеля вход пока закрыт, хотя и планировались проверки фитосанитарными евроэкспертами. А в этом году даже экспорт в Беларусь оказался под угрозой срыва из-за Госпродпотребслужбы и Минэкономики. Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова объяснила, в чем главная проблема и насколько все не просто в вопросе экспорта для производителей, учитывая, что первые высадки картофеля в стране начались, а проверки Госпродпотребслужбы - нет, пишет УНН.

Проверка украинского картофеля

Три года подряд Украина в основном экспортирует только молодой картофель и только в Беларусь. Руженкова объясняет, что картофель, который экспортируется, должен быть трижды проверен на наличие ряда карантинных организмов Госпродпотребслужбой: фитосанитарным инспектором и в лабораториях. В прошлом году перечень карантинных организмов в единых карантинных правилах для стран Таможенного союза увеличился с 18 до 23.

"Госпродпотребслужба на тендере в течение 60 дней после заявки производителя картофеля должна приобрести необходимые для лаборатории тест-системы на конкретные карантинные организмы. Ключевое слово - конкретные", - объясняет Руженкова.

По ее словам, посадка картофеля на юге Украины уже началась, а проверки перед посадкой семян на карантинные организмы - нет.

Более того - инструкции, которые в Минэкономики должны быть принятыми важным документом "Об утверждении инструкций по выявлению, локализации и ликвидации некоторых регулируемых вредных организмов картофеля", все еще не заработали.

Таким образом, на определенном этапе весь экспорт молодого украинского картофеля может оказаться под срывом из-за отсутствия слаженности работы фитосанитарных инспекторов и лаборатории Госпродпотребслужбы, которые все еще не начали работать в этом направлении.

Парализованный экспорт

"В чем проблема дальше: лабораторные анализы должны продолжаться до 10 суток. Пиковая цена на картофель начинается в майские праздники. Число желающих на юге экспортировать картофель, где началась уже высадка, постоянно увеличивается, соответственно - в лабораториях увеличивается очередь. То есть, мы не можем в 25 этажей напихать своих анализов, картофелин, потому что одновременно проверяется и молодой редис, и картофель, и салаты, и другая молодая продукция, которая должна путешествовать. Вся эта продукция скоропортящаяся: если мы выкопали молодой картофель, он не будет 10 дней лежать, потому что может позеленеть, теряет свои товарные качества, а его еще надо за границу вывезти, где только на границе его имеют право держать до 3 суток", - отметила Руженкова.

Итак, инертная работа Госпродпотребслужбы и Минэкономики сейчас может парализовать экспорт украинского картофеля почти что в единственную страну сбыта - Беларусь.

Тем более, по словам Руженковой, если из-за таких задержек мы потеряем не менее 10 дней, то этого хватит для того, чтобы созрел урожай картофеля в Российской Федерации, которая заполнит белорусский рынок своей продукцией.

"Как будет в этом году, не известно. Вчера в соцсетях были первые фотографии с Юга, началась посадка. Как дальше отработает Госпродпотребслужба, может ли помочь наша пограничная служба с пропуском продукции, будет ли готова отстаивать наши интересы Госпродпотребслужба и даже не только Владислава Магалецкая (глава Госпродпотребслужбы - ред.), а и Минэкономики, которое должно форсировать экспорт. Мы как общественная организация готовы ответить, но, надеюсь, что они осознают необходимость пополнения госбюджета, необходимость наращивания экспорта, а не потери государства на внешних рынках", - отметила она.

Что было раньше

Одним из резонансных кадровых решений министра экономики Игоря Петрашко стало назначение на должность главы Госпродпотребслужбы без конкурса миллионерши и топ-менеджера с аграрного бизнеса Владиславы Магалецкой. Именно Премьер-министр Денис Шмыгаль позволил министру Петрашку отменить конкурс на должность, а недавно оставил "прибыльную" Госпродпотребслужбу Министерству экономики. Причем аграрные ассоциации и парламентский профильный комитет требовали передать Госпродпотребслужбу недавно восстановленному Министерству аграрной политики.

За почти пять месяцев работы Магалецкая уже успела стать фигуранткой скандалов с назначениями на должности в региональные подразделения Госпродпотребслужбы сомнительных кандидатов.

Дополнение

Ранее нардеп от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер рассказала, что парламентарии недовольны работой Минэкономики и Игоря Петрашко. Эксперты и политологи неоднократно называли его кандидатуру среди министров, которых планируется уволить в ближайшее время.

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