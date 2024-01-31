Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
Киев • УНН
Имена других судей Верховного Суда, вероятно, причастных к получению неправомерной выгоды по делу о взяточничестве Князева, будут обнародованы, если и когда дело дойдет до суда.
В ходе расследования дела о взятке общим объемом 2,7 млн долларов председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева правоохранители сообщили о том, что к получению неправомерной выгоды могут быть причастны и другие судьи Верховного суда, но несмотря на обещания НАБУ, общество так и не услышало их фамилии. Эксперты, опрошенные УНН говорят о том, что больше информации можно будет получить после передачи дела уже бывшего главы ВС в суд.
Детали
В рамках дела Князева было проведено более 30 обысков. В том числе у других судей Верховного суда. Следствие изъяло "меченые средства" у четырех судей. Однако служители Фемиды, кроме Князева, продолжают работать на своих должностях в ВС.
"К сожалению, у нас ни один громкий коррупционный скандал не доведен до полного результата, к сожалению. В начале арестовываем, задерживаем, говорим, анонсируем, а потом нормального приговора или обвинительного акта нет, конфискации нет, и дела потихоньку утихают. Да, к сожалению, практика работы наших антикоррупционных органов не совсем эффективна", - отметил в комментарии УНН политический аналитик Александр Кочетков.
По его словам, точку в этом вопросе может поставить исключительно суд.
"До судебного решения людей, которые свидетельствуют в пользу следствия, разглашать нельзя. А уж если это не подтвердится судом, что действительно были такие судьи, с "мечеными купюрами", то должно быть служебное расследование против работников НАБУ, которые допустили утечку такой недостоверной информации в общество. Поэтому или подтверждение информации и называние имен, или служебное расследование в отношении действий тех, кто допустил утечку недостоверной информации", - добавил Кочетков.
Политолог Владимир Цыбулько также не исключает, что правоохранители могут заявить, что информация о причастности других судей Верховного суда к взятке Князева была сделана в интересах следствия, чтобы заставить фигурантов засветиться.
"На самом деле это может быть в материалах судебного разбирательства - то есть во время судебного разбирательства обнародованы эти фамилии судей Верховного суда - ред.)", - отметил он.
Он добавил, что до сих пор до конца не понятна роль других судей Верховного суда в деле Князева.
Напомним
УНН рассказывало о судьях резонансного дела 2023 года, в которых фигурируют судьи. Речь шла в частности о задержании на взятке Князева.
Кроме того, в прошлом году не менее одиозным оказалось и дело о побеге бывшего нардепа, обвиняемого в серии заказных убийств и государственной измене, агента фсб Александра Шепелева, которое также рассматривалось коллегией судей Кассационной уголовной палаты Верховного Суда. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец неожиданно решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Комментируя такое решение, эксперты, опрошенные УНН, указывают на то, что судьи могли быть заинтересованы в принятии решения в пользу агента фсб.
Кроме того, в конце 2023 года НАБУ и САП разоблачили "на горячем" четырех судей Киевского апелляционного суда - Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Виктора Глиняного и Юрия Сливу. Их подозревают в получении 35 тыс. долларов взятки.
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
Имена других судей Верховного Суда, вероятно, причастных к получению неправомерной выгоды по делу о взяточничестве Князева, будут обнародованы, если и когда дело дойдет до суда.
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