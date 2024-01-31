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Експерти розповіли, коли стануть відомі прізвища суддів ВС, причетних до справи Князєва

Експерти розповіли, коли стануть відомі прізвища суддів ВС, причетних до справи Князєва

Київ • УНН

 • 158832 перегляди

Імена інших суддів Верховного Суду, ймовірно, причетних до отримання неправомірної вигоди у справі про хабарництво Князєва, будуть оприлюднені, якщо і коли справа дійде до суду.

Під час розслідування справи про хабар загальним обсягом 2,7 млн доларів голови Верховного Суду України Всеволода Князєва правоохоронці повідомили про те, що до отримання неправомірної вигоди можуть бути причетні й інші судді Верховного суду, але попри обіцянки НАБУ, суспільство так і не почуло їхні прізвища. Експерти, опитані УНН говорять про те, що більше інформації можна буде отримати після передачі справи вже колишнього голови ВС до суду.

Деталі

В рамках справи Князєва було проведено понад 30 обшуків. В тому числі у інших суддів Верховного суду. Слідство вилучило "мічені кошти" у чотирьох суддів. Проте служителі Феміди, окрім Князєва, продовжують працювати на своїх посадах у ВС.

"На жаль, у нас жоден гучний корупційний скандал не доведений до повного результату, на жаль. На початку заарештовуємо, затримуємо, говоримо, анонсуємо, а потім нормального вироку чи обвинувального акту немає, конфіскації немає, і справи потихеньку вщухають. Так, на жаль, практика роботи наших антикорупційних органів не зовсім ефективна", - зазначив у коментарі УНН політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, крапку у цьому питанні може поставити виключно суд.

"До судового рішення людей, які свідчать на користь слідства, розголошувати не можна. А вже якщо це не підтвердиться судом, що дійсно були такі судді, з "міченими купюрами", то повинне бути службове розслідування проти працівників НАБУ, які допустили витік такої не достовірної інформації до суспільства. Тому або підтвердження інформації і називання імен, або службове розслідування щодо дій тих, хто допустив витік недостовірної інформації", - додав Кочетков.

Політолог Володимир Цибулько також не виключає, що правоохоронці можуть заявити, що інформація про причетність інших суддів Верховного суду до хабаря Князєва була зроблена в інтересах слідства, щоб змусити фігурантів засвітитися. 

"Насправді це може бути в матеріалах судового розгляду - тобто під час судового розгляду оприлюднені ці прізвища Суддів Верховного суду – ред.)", - зазначив він.

Він додав, що досі до кінця не зрозуміла роль інших суддів Верховного суду у справі Князєва.

Нагадаємо

УНН розповідало про суддів резонансної справи 2023 року, у яких фігурують судді. Йшлося зокрема про затримання на хабарі Князєва

Крім того, минулого року не менш одіозною виявилася й справа про втечу колишнього нардепа, обвинуваченого у серії замовних вбивств та державній зраді, агента фсб Олександра Шепелева, яка також розглядалася колегією суддів Касаційної кримінальної палати Верховного Суду. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець неочікувано вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Коментуючи таке рішення, експерти, опитані УННвказують  на те, що судді могли бути зацікавлені в ухваленні рішення на користь агента фсб. 

Окрім того, наприкінці 2023 року НАБУ та САП викрили "на гарячому" чотирьох суддів Київського апеляційного суду - В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. Їх підозрюють в отриманні 35 тис. доларів хабаря.

Лілія Подоляк

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