Эксперты дали советы как выбрать рыбу к новогоднему столу

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Полки магазинов предлагают украинцам широкий ассортимент рыбной продукции. Как отличить искусственно выращенную рыбу и натуральную, и следует знать при выборе рыбного продукта, чтобы не стать жертвой фальсификата, рассказали в Ассоциации рыболовов Украины, передает УНН.

“Рыба может быть только высшего сорта, все остальное рыбный суррогат опасен для вашего здоровья”, — отмечают в ассоциации рыбаков.

Так, на выбор должно влиять место покупки и внешний вид рыбы, которую разделяют на живую, охлажденную, свежемороженую и замороженную.

Где купить и на что обратить внимание

Так, эксперты советуют покупать рыбу именно в супермаркетах, а избегать следует небольших магазинов и стихийных рынков.

“Первое, что нужно помнить: старайтесь не покупать рыбу в небольших магазинах. В них из-за сравнительно небольшого количество покупателей может быть залежалый товар. Так же не надо покупать на стихийных рынках, потому что там продается рыбный продукт неизвестного происхождения и качества. Лучше всего покупать рыбу в специализированных магазинах. Там есть гарантия, что рыбный продукт имеет необходимые документы и прошел фитосанитарный контроль”, — сообщил председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Однако стоит помнить, что супермаркеты — это безотходное производство. И если рыбу не покупают, а ее срок годности истекает, рыбу вновь пытаются продать. Несвежую рыбу могут промыть марганцовкой, почистить и снова выложить на прилавок. Если и в таком виде она не будет продана, то этот испорченный рыбный продукт направят в кулинарию, где из него сделают рыбий фарш или зальют соусами и поджарят.

Происхождение

Эксперты отмечают, что живая рыба, которая плавает в аквариумах должна иметь легальное происхождение.

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“Незаконно выловленная рыба не имеет ветеринарного свидетельства качества. У продавца нужно поинтересоваться наличием документов на эту рыбу они обязаны быть в супермаркете. Дело в том, что очень много рыбы заражено гельминтами, особенно это касается речной рыбы”, — отмечает Чистяков.

Состояние

При приготовлении речной рыбы нужно строго соблюдать термообработку. Личинки и паразиты погибают или при длительном замораживании при температуре −20 градусов в течение 6-8 суток, или при жарке или длительной варке. Но ни в коем случае с речной рыбы нельзя делать суши, роллы, тартарары и другие блюда из сырой рыбы — это смертельно опасно.

Такая рыба может болеть сапролегниозом и заражать другую рыбу через раны, которые те получают во время ловли. Потреблять такую рыбу можно только после длительной термической обработки.

Сразу после свежей рыбы по показателям качества идет охлажденная. Считается, что она после свежей рыбы, наиболее полезная, потому сохранила питательные вещества, витамины и минералы.

Охлажденной рыба становится после обработки холодным воздухом (от 0 до −2° С) или ее просто помещают на колотый лед в течение трех суток после вылова.

Эксперты советуют приготовить ее в течение 24 часов после покупки.

“На что обратить внимание при выборе охлажденной рыбы? Нужно нажать на тушку рыбы, мясо должно быть упругим, чешуя блестящей и плотно прилегать к рыбе, у рыбы должны быть светло-красные жабры и яркие, блестящие глаза с черными зрачками и прозрачной роговицей. Но, если глаза у рыбы потускнели и упали, от тушки идет душок, а жабры стали почти черными, чешуя отстает, такой продукт лучше не покупать. Так же вам могут предлагать рыбьи стейки, в них мясо должно иметь здоровый сочный вид”, — отмечают в ассоциации.

Что касается импортной охлажденной рыбы, следует помнить, что на прилавках чаще всего можно встретить норвежский лосось, форель, дораду, сибас: и это нормально. Однако если покупателям предлагают дальневосточного лосося, горбушу, треску, зубатку, то, вероятнее всего, их разморозили. Охлажденная продукция дороже, и поэтому, иногда продавцы пытаются продать замороженную рыбу как охлажденную. При размораживании в рыбном мясе начинаются необратимые процессы, поэтому такую рыбу нужно сразу готовить. Как отмечают эксперты, промышленные же виды рыбы проще и безопаснее покупать замороженными.

Так, свежемороженая рыба сохраняет все питательные ценности, если правильно соблюдать температурный режим при хранении, транспортировке и продаже.

Хранить свежемороженую рыбу как в магазинах, так и в домашних условиях, нужно при температуре около 0° С — не более двух-трех дней при температуре −5° С — максимум, 15 дней. В случае если невозможно выполнить температурные требования, тогда рыба должна быть распродана в течение 24 часов.

Чтобы выбрать качественную свежемороженую рыбу, эксперты рекомендуют учитывать количество льда, он должен быть и не много, и не мало.

Самое сложное выбрать переработанную рыбную продукцию, ведь в стране не более 20 крупных рыбоперерабатывающих предприятий, а вся остальная рыба солится, вялится на частных подворьях. Поэтому о надлежащем санитарном контроле ее качества говорить не приходится. Это привело к тому, что с каждым годом увеличиваются случаи отравления рыбным продуктом неизвестного происхождения и сомнительного качества.

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“Нужно особенно тщательно подходить при выборе копченой продукции. Понюхайте рыбу. От нее должен идти легкий запах древесного дыма. Если он ярко выражен, возможно ее готовили с помощью жидкого дыма. Хотя он не запрещен законом, но лучше выбирать рыбу приготовленную по технологии”, — сообщили в ассоциации.