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Експерти дали поради як обрати рибу до новорічного столу

Київ • УНН

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На що ж варто звернути увагу 

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Полиці магазинів пропонують українцям широкий асортимент рибної продукції. Як відрізнити штучно вирощену рибу і натуральну, і що слід знати при виборі рибного продукту, щоб не стати жертвою фальсифікату, розповіли в Асоціації рибалок України, передає УНН.

“Риба може бути тільки вищого сорту, все інше рибний сурогат небезпечний для вашого здоров’я”, — зазначають в асоціації рибалок.

Так, на вибір має впливати місце покупки та зовнішній вигляд риби, яку поділяють на живу, охолоджену, свіжоморожену та заморожену.

Де купити та на що звернути увагу

Так, експерти радять купувати рибу саме у супермаркетах, а уникати слід невеликих магазинів та стихійних ринків.

“Перше, що потрібно пам’ятати: намагайтеся не купувати рибу в невеликих магазинах. У них через порівняно незначну кількість покупців може бути залежаний товар. Так само не треба купувати на стихійних ринках, тому що там продається рибний продукт невідомого походження і якості. Найкраще купувати рибу в спеціалізованих магазинах. Там є гарантія, що рибний продукт має необхідні документи і пройшов фітосанітарний контроль”, — повідомив голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

Проте варто пам’ятати, що супермаркети — це безвідходне виробництво. І якщо рибу не купують, а її термін придатності спливає, рибу знов намагаються продати. Несвіжу рибу можуть промити марганцівкою, почистити і знов викласти на прилавок. Якщо і в такому вигляді вона не буде продана, то цей зіпсований рибний продукт направлять в кулінарію, де з нього зроблять риб’ячий фарш або заллють соусами та підсмажать.

Походженння

Експерти зазначають, що жива риба, яка плаває в акваріумах повинна мати легальне походження.

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“Незаконно виловлена риба не має ветеринарного свідоцтва якості. У продавця потрібно поцікавитися наявністю документів на цю рибу вони зобов’язані бути в супермаркеті. Справа в тому, що дуже багато риби заражене гельмінтами, особливо це стосується річкової риби”, — зазначає Чистяков.

Стан

При приготуванні річкової риби потрібно строго дотримуватися термообробки. Личинки і паразити гинуть або при тривалому заморожуванні при температурі −20 градусів протягом 6-8 діб, або при смаженні або тривалому варінні. Але ні в якому разі з річкової риби не можна робити суші, роли, тартари і інші блюда із сирої риби — це смертельно небезпечно.

Така риба може хворіти сапролегніозом і заражати іншу рибу через рани, що ті отримують під час ловлі. Споживати таку рибу можна тільки після тривалої термічної обробки.

Одразу після свіжої риби за показниками якості йде охолоджена. Вважається, що вона після свіжої риби, найкорисніша, бо зберегла поживні речовини, вітаміни і мінерали.

Охолодженою риба стає після обробки холодним повітрям (від 0 до −2 ° С) або її просто поміщають на колотий лід протягом трьох діб після вилову.

Експерти радять приготувати її протягом 24 годин після покупки.

“На що звернути увагу при виборі охолодженої риби? Потрібно натиснути на тушку риби, м’ясо повинно бути пружним, луска блискучою і щільно прилягати до риби, у риби повинні бути світло-червоні зябра і яскраві, блискучі очі з чорними зіницями і прозорою рогівкою. Але, якщо очі у рибини потьмяніли і впали, від тушки йде душок, а зябра стали майже чорними, луска відстає, такий продукт краще не купувати. Так само вам можуть пропонувати риб’ячі стейки, в них м’ясо повинно мати здоровий соковитий вид”, — зазначають в асоціації.

Що стосується імпортної охолодженої риби, варто пам’ятати, що на прилавках найчастіше можна зустріти норвезький лосось, форель, дораду, сібас: і це нормально. Проте якщо покупцям пропонують далекосхідного лосося, горбушу, тріску, зубатку, то, ймовірніше за все, їх розморозили. Охолоджена продукція дорожча, і тому, інколи продавці намагаються продати заморожену рибу як охолоджену. При розморожуванні в рибному м’ясі починаються незворотні процеси, тож таку рибу потрібно відразу готувати. Як зазначають експерти, промислові ж види риби простіше і безпечніше купувати замороженими.

Так, свіжоморожена риба зберігає всі поживні цінності, якщо правильно дотримуватися температурних режимів при зберіганні, транспортуванні та продажі.

Зберігати свіжоморожену рибу як в магазинах, так і в домашніх умовах, потрібно при температурі близько 0°С — не більше двох-трьох днів; при температурі −5°С — максимум, 15 днів. У разі якщо неможливо виконати температурні вимоги, тоді риба має бути розпродана протягом 24 годин.

Щоб обрати якісну свіжоморожену рибу, експерти рекомендують зважати на кількість льоду, його має бути і не багато, і не мало.

Найскладніше обрати перероблену рибну продукцію, адже в країні не більше 20 великих рибопереробних підприємств, а вся інша риба солиться, в’ялиться на приватних подвір’ях. Тому про належний санітарний контроль її якості говорити не доводиться. Це призвело до того, що з кожним роком збільшується випадки отруєння рибним продуктом невідомого походження і сумнівної якості.

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“Потрібно особливо ретельно підходити при виборі копченої продукції. Понюхайте рибу. Від неї повинен йти легкий запах деревного диму. Якщо він яскраво виражений, можливо її готували за допомогою рідкого диму. Хоча він не заборонений законом, але краще вибирати рибу приготовлену за технологією”, — повідомили в асоціації.

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