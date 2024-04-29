Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш

Вражеские дроны неопределенного типа, атаковавшие Украину в ночь на 28 апреля, вероятно были БПЛА типа "Shahed". Точную информацию о том, что это были за беспилотники, скажут специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) после изучения обломков. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Евлаша, выявить что именно был за дрон, когда он находится в воздухе достаточно сложно. Для этого, предварительно, можно использовать только приблизительные параметры высоты и скорости, по которым можно установить, что это за дрон.

Для более детального установления необходима экспертиза, в частности этим занимаются наши коллеги из КНИИСЭ, и специалисты, изучив обломки, смогут сказать, что это был дрон. Поэтому не стоит здесь искать сенсацию, скорее всего это были БПЛА "Shahed", однако иногда из-за очень малого промежутка времени и дистанции сложно установить сразу, что именно был за дрон - заявил Евлаш.

Напомним

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук 28 апреля сообщил, что во время очередной ночной атаки на Украину россияне применили дроны неопределенного типа, которые, вероятно, были разведывательными.

Директор

Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин ранее рассказывал, что для даров по Украине враг начал использовать ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shaheed 136", части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - отметил Александр Рувин.