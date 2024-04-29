Невстановлені ворожі дрони, які атакували Україну 28 квітня, ймовірно, були "шахедами" - Євлаш

Ворожі дрони невизначеного типу, які атакували Україну у ніч на 28 квітня, ймовірно, були БПЛА типу "Shahed". Точну інформацію про те, що це були за безпілотники, скажуть фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) після вивчення уламків. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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За словами Євлаша, виявити що саме був за дрон, коли він знаходиться в повітрі досить складно. Для цього, попередньо, можна використовувати тільки приблизні параметри висоти та швидкості, за якими можна встановити, що це за дрон.

Для більш детального встановлення необхідна експертиза, зокрема цим займаються наші колеги із КНДІСЕ, і фахівці, вивчивши уламки, зможуть сказати, що то був за дрон . Тому не варто тут шукати сенсацію, найімовірніше це були БПЛА "Shahed", однак інколи через дуже малий проміжок часу та дистанції складно встановити одразу, що саме був за дрон - заявив Євлаш.

Нагадаємо

Начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук 28 квітня повідомив, що під час чергової нічної атаки на Україну росіяни застосували дрони невизначеного типу, які, ймовірно, були розвідувальними.

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Київського науково-дослідного інституту Олександр Рувін раніше розповідав, що для дарів по Україні ворог почав використовувати ударні безпілотні літальні апарати типу "Shaheed 136", частини й уламки яких мають маркування серії "Ы" − перехідна версія зброї, яка, ймовірно, зібрана вже на території росії.

"Інновацією" росіян стали підписи на елементах "Shaheed 136". У буквальному сенсі можемо вважати, що це своєрідний звіт відповідальної особи за підготовку збірки певної частини дрона. "Пакувальники" залишають свої "автографи" на внутрішній частині корпусу безпілотника. Щиро сподіваємося, що така "сучасна" технологія зрештою допоможе швидше ідентифікувати та притягнути російських злочинців до відповідальності", - зазначив Олександр Рувін.