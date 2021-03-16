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Эксперт по вакцинации развеял мифы: Covishield и не был зарегистрирован в Европе

Эксперт по вакцинации развеял мифы: Covishield и не был зарегистрирован в Европе

Киев  •  УНН

 • 29636 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Использование вакцины AstraZeneca в некоторых европейских странах приостанавливают для проверки отдельной серии, и это не имеет отношения к вакцине Covishield, которая есть в Украине. Об этом заявил врач-инфекционист Федор Лапий в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Если говорить о том, что использует ЕС или Европейская экономическая зона на сегодняшний день, то они используют препарат, изготовленный в ЕС и который запрещено экспортировать за пределы из-за значительного спроса и большого дефицита этой вакцины в самом ЕС. Covishield - препарат, зарегистрированный под таким торговым названием в Украине, вообще не используется в ЕС. Эта вакцина зарегистрирована в Канаде, Великобритании. Поэтому говорить о том, что в Европе отказываются от той вакцины, которую мы используем и которую мы получили из мощностей Serum Institute of India - ну, это все же очень некорректно, с моей точки зрения как специалиста по вакцинации", - сказал он.

Лапий подчеркнул, что в ЕС зашло 17 млн доз вакцины AstraZeneca.

"Сначала серия была приостановлена в Австрии, затем - в некоторых странах, но некоторые страны настолько маленькие, что кроме этой единственной серии у них других вакцин просто-напросто нет от компании AstraZeneca. Но более 17 млн доз вакцины этой компании на сегодня использовано в странах сообщества. По моим последним данным, зарегистрировано 37 случаев того, о чем все говорят (побочные эффекты - ред.), но причинно-следственная связь не установлена", - отметил эксперт.

Также он обратил внимание, что проверка той или иной вакцины во время кампании - это нормально, а вакцину Covishield использует Канада.

"Когда есть сигналы, те или иные регуляторные органы принимают такие решения... Или опять же - под давлением политиков, общественности принимают решение приостановить использование вакцины, а в то время они используют другие вакцины или другие серии того же производителя... Мы так же имеем постоянные сообщения, что это вакцина "для стран третьего мира". Но Джастин Трюдо то об этом не прочитал в украинских новостях и зарегистрировал эту вакцину в Канаде и закупил ее. В Британии также не прочли эту новость и 10 млн доз заказали", - обратил внимание Лапий.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Вакциной Covishield сделал прививку министр Степанов себе и своим родителям.

По состоянию на 16 марта в очереди на вакцинацию почти 270 тыс. украинцев.

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