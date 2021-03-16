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Експерт з вакцинації розвіяв міфи: Covishield і не був зареєстрований у Європі

Експерт з вакцинації розвіяв міфи: Covishield і не був зареєстрований у Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Використання вакцини AstraZeneca у деяких європейських країнах призупиняють для перевірки окремої серії, і це не має стосунку до вакцини Covishield, яка є в Україні. Про це заявив лікар-інфекціоніст Федір Лапій в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Якщо говорити про те, що використовує ЄС або Європейська економічна зона на сьогоднішній день, то вони використовують препарат, який виготовлено в ЄС і який заборонено експортувати за межі через значний попит і великий дефіцит цієї вакцини в самому ЄС. Covishield – препарат, який зареєстрований під такою торговельною назвою в Україні, взагалі не використовується в ЄС. Ця вакцина зареєстрована в Канаді, Великій Британії. Тому говорити про те, що в Європі відмовляються від тієї вакцини, яку ми використовуємо і яку ми отримали з потужностей Serum Institute of India - ну, це все ж таки дуже некоректно, з моєї точки зору як спеціаліста з вакцинації”, - сказав він.

Лапій наголосив, що в ЄС зайшло 17 млн доз вакцини AstraZeneca.

“Спочатку серія була призупинена в Австрії, потім - у деяких країнах, але деякі країни настільки маленькі, що окрім цієї єдиної серії у них інших вакцин просто-напросто немає від компанії AstraZeneca. Але понад 17 млн доз вакцини цієї компанії на сьогодні використано в країнах євроспільноти. За моїми останніми даними, зареєстровано 37 випадків того, про що всі говорять (побічні ефекти – ред.), але причинно-наслідковий зв’язок не встановлений”, - зазначив експерт.

Також він звернув увагу, що перевірка тієї чи іншої вакцини під час кампанії - це нормально, а вакцину Covishield використовує Канада.

“Коли є сигнали, ті чи інші регуляторні органи приймають такі рішення... Або знову ж таки - під тиском політиків, громадськості приймають рішення призупинити використання вакцини, а в той час вони використовують інші вакцини або інші серії того ж виробника... Ми так само маємо постійні повідомлення, що це вакцина “для країн третього світу”. Але Джастін Трюдо якось про це не прочитав в українських новинах і зареєстрував цю вакцину в Канаді і закупив її. У Британії також не прочитали цю новину і 10 млн доз замовили”, - звернув увагу Лапій.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Вакциною Covishield зробив щеплення міністр Степанов собі та своїм батькам.

Станом на 16 березня в черзі на вакцинацію майже 270 тис. українців.

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