Эксперт рассказал, сможет ли речной флот разгрузить дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство инфраструктуры взяло курс на восстановление речного флота и это хорошая идея. Об этом в комментарии УНН заявил президент Центра аграрной логистики и инфраструктуры Владислав Белах.
По словам эксперта, речная логистика разгрузит дороги, что особенно важно на фоне строительства новых (дорог - ред.).
"Речная логистика является весьма перспективной и одной из альтернатив, чтобы разгрузить инфраструктуру. И автодороги, и железную дорогу", - говорит Белах.
Он объясняет, что железная дорога сегодня в ужасном состоянии, а дороги - слишком перегружены.
"Речной транспорт может снять нагрузку для того, чтобы восстановить ту же железную дорогу и те же автодороги, уменьшить движение по ним и дать возможность для отстройки этих видов транспорта", - отмечает эксперт.
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Белах также рассказал, что главный госоператор речного флота "Украинское Дунайское пароходство" долгое время находилось в трудном положении, в основном из-за бывшего руководителя Дмитрия Чалого, который возглавлял его с 2017 года до первое полугодия 2019 года (при министре инфраструктуры Владимире Омеляне).
В 2019 году преемник Омеляна - Владислав Криклий уволил Чалого и инициировал аудит. Оказалось, что за это время пароходству был нанесен значительный ущерб, в частности украдено 32 баржи стоимостью 5 млн долларов.
После увольнения Чалого и назначения туда нового руководителя - Алексея Хомякова "Украинское Дунайское пароходство" удалось вывести в прибыль уже в первом квартале 2020 года. Мининфраструктуры надеется, что в ближайшее время речной флот возродится.