Експерт розповів, чи зможе річковий флот розвантажити дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури взяло курс на відновлення річкового флоту і це гарна ідея. Про це у коментарі УНН заявив президент Центру аграрної логістики та інфраструктури Владислав Белах.
За словами експерта, річкова логістика розвантажить дороги, що особливо важливо на тлі будівництва нових (доріг - ред.).
"Річкова логістика є досить перспективною і однією з альтернатив, щоб розвантажити інфраструктуру. І автошляхи, і залізницю", - каже Белах.
Він пояснює, що залізниця сьогодні у жахливому стані, а автошляхи - надто перевантажені.
"Річковий транспорт може зняти навантаження для того, щоб відновити ту ж залізницю і ті ж автошляхи, зменшити рух по ним і дати можливість для відбудування цих видів транспорту", - наголошує експерт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Коли це припиниться": водії зерновозів заявляють, що перевантажувати фури їх змушують "господарі".
Белах також розповів, що головний держоператор річкового флоту "Українське Дунайське пароплавство" довгий час перебувало у скрутному становищі, переважно через колишнього керівника Дмитра Чалого, який очолював його з 2017 року по перше півріччя 2019 року (за часів міністра інфраструктури Володимира Омеляна).
У 2019 році наступник Омеляна - Владислав Криклій звільнив Чалого та ініціював аудит. Виявилось, що за цей час пароплавству було нанесено значних збитків, зокрема вкрадено 32 баржі вартістю 5 млн доларів.
Після звільнення Чалого та призначення туди нового керівника - Олексія Хомякова "Українське Дунайське пароплавство" вдалося вивести у прибуток вже у першому кварталі 2020 року. Мінінфраструктури сподівається, що найближчим часом річковий флот відродиться.