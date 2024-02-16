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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 09:32  •  55239 просмотра

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Эксперт выделил несколько факторов, которые могут повлиять на цены криптовалют в 2024 году, включая политику Федеральной резервной системы США, геополитическую стабильность, уменьшение биткоина вдвое, развитие инфраструктуры и макроэкономические тенденции, такие как инфляция.

Несмотря на то, что прогноз стоимости криптовалют всегда носит некоторую степень неопределенности и спекуляций, можно выделить ряд факторов, которые будут оказывать влияние на этот показатель в 2024 году. О том, что будет влиять на стоимость криптовалют в 2024 году рассказала в комментарии УНН соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Эксперт выделила основные факторы:

  • Денежно-кредитная политика ФРС: Политика Федеральной резервной системы США влияет на финансовые рынки в целом, включая рынок криптовалют. «Например, решения по ставкам могут влиять на инвестиционный аппетит к рискованным активам, таким как криптовалюты», - пояснила Елена Соседка.
  •  Геополитическая обстановка: Нестабильность в мировой политике и экономике может способствовать увеличению интереса к криптовалютам как к альтернативным активам. 
  •  Халвинг биткоина: Предстоящий халвинг биткоина, который сократит награду за майнинг в два раза, может создать дефицит предложения и тем самым увеличить цену на биткоин.

"Исторически такие события приводили к повышению цен. Следующий халвинг для биткоина ожидается примерно в апреле 2024 года. Во время этого события вознаграждение за добычу блока будет снижено с текущих 6.25 BTC до 3.125 BTC", - рассказала Елена Соседка.

  •  Развитие инфраструктуры: Развитие и усовершенствование технологий, включая появление спотовых ETF на биткоин, может увеличить приток институциональных инвестиций и, как следствие, поддержать рост цен на криптовалюты. 
  •  Финансовая инфляция и макроэкономические показатели: Общие экономические тренды, такие как инфляция, также могут влиять на криптовалютные рынки.

"Например, высокая инфляция может способствовать поиску инвесторами "защитных активов", среди которых может быть и биткоин", - пояснила Соседка.

Эксперт также отметила, необходимость учитывать, что рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и непредсказуемостью, поэтому даже при наличии определенных тенденций и предпосылок, реальная динамика может существенно отличаться.

Добавим

Ранее в комментарии УНН соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказывала об общих факторах, влияющих на стоимость криптовалют. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
Експерт розповіла про фактори, що впливають на вартість криптовалют у 2024 році
The expert spoke about the factors affecting the value of cryptocurrencies in 2024
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