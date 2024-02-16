Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Несмотря на то, что прогноз стоимости криптовалют всегда носит некоторую степень неопределенности и спекуляций, можно выделить ряд факторов, которые будут оказывать влияние на этот показатель в 2024 году. О том, что будет влиять на стоимость криптовалют в 2024 году рассказала в комментарии УНН соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Эксперт выделила основные факторы:

Денежно-кредитная политика ФРС: Политика Федеральной резервной системы США влияет на финансовые рынки в целом, включая рынок криптовалют. «Например, решения по ставкам могут влиять на инвестиционный аппетит к рискованным активам, таким как криптовалюты», - пояснила Елена Соседка.

Геополитическая обстановка: Нестабильность в мировой политике и экономике может способствовать увеличению интереса к криптовалютам как к альтернативным активам.

Халвинг биткоина: Предстоящий халвинг биткоина, который сократит награду за майнинг в два раза, может создать дефицит предложения и тем самым увеличить цену на биткоин.

"Исторически такие события приводили к повышению цен. Следующий халвинг для биткоина ожидается примерно в апреле 2024 года. Во время этого события вознаграждение за добычу блока будет снижено с текущих 6.25 BTC до 3.125 BTC", - рассказала Елена Соседка.

Развитие инфраструктуры: Развитие и усовершенствование технологий, включая появление спотовых ETF на биткоин, может увеличить приток институциональных инвестиций и, как следствие, поддержать рост цен на криптовалюты.

Финансовая инфляция и макроэкономические показатели: Общие экономические тренды, такие как инфляция, также могут влиять на криптовалютные рынки.

"Например, высокая инфляция может способствовать поиску инвесторами "защитных активов", среди которых может быть и биткоин", - пояснила Соседка.

Эксперт также отметила, необходимость учитывать, что рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и непредсказуемостью, поэтому даже при наличии определенных тенденций и предпосылок, реальная динамика может существенно отличаться.

Добавим

Ранее в комментарии УНН соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказывала об общих факторах, влияющих на стоимость криптовалют.