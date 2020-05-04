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Экс-руководителю департамента ГФСУ будет назначен бесплатный адвокат

Киев • УНН

 • 10239 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд поручил назначить бесплатного адвоката экс-руководителю департамента Государственной фискальной службы Украины Владимиру Новикову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Экс-руководителю департамента ГФСУ будет назначен бесплатный адвокат

“Сегодня, 4 мая, коллегия судей ВАКС поручила Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатного адвоката экс-руководителю департамента Государственной фискальной службы Украины”, — говорится в сообщении.

Также другим постановлением коллегия судей постановила обратиться к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области о возбуждении вопроса об ответственности защитника, который, по мнению суда, прибывал в судебных заседаниях без уважительных причин.

“Следующее заседание запланировано на 14:00 13 мая 2020 года”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 26 марта Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по делу ексголовы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова в связи с неявкой защиты обвиняемых из-за карантина. Ранее ВАКС начал исследования доказательств.

Как уже сообщалось в УНН, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”. Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Напомним, ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины.

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