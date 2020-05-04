Екскерівникові департаменту ДФСУ буде призначено безоплатного адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд доручив призначити безоплатного адвоката екскерівникові департаменту Держаної фіскальної служби України Володимиру Новікову. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Сьогодні, 4 травня, колегія суддів ВАКС доручила Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатного адвоката екскерівникові департаменту Держаної фіскальної служби України”, — йдеться в повідомленні.
Також іншою ухвалою колегія суддів постановила звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про порушення питання щодо відповідальності захисника, який, на думку суду, не прибував у судові засідання без поважних причин.
“Наступне засідання заплановане на 14:00 13 травня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 26 березня Вищий антикорупційний суд переніс судове засідання у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова у зв’язку з неявкою захисту обвинувачених через карантин. Раніше ВАКС розпочав дослідження доказів.
Як вже повідомлялось в УНН, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.
Нагадаємо, ВСУ закрив провадження за позовом Насірова до ДФС України.