Экс-игрок "Динамо" стал трехкратным чемпионом Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Бывший полузащитник "Динамо" Милош Нинкович получил очередное звание чемпиона Австралии, передает УНН со ссылкой на сайт команды Нинковича.
В финальном поединке “Сидней” одолел Мельбурн со счетом 1:0. При этом Нинкович провел весь поединок на поле.
Для 35-летнего игрока, который выступает за “Сидней” с 2015 года, это уже третье чемпионство.
Заметим, что серб принадлежал киевскому “Динамо” с 2004 по 2012 год и дважды стал чемпионом Украины.
Напомним, что Нинкович становился лучшим футболистом чемпионата Австралии в 2017 году.