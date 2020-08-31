Экс-игрок "Динамо" стал трехкратным чемпионом Австралии

В финальном поединке “Сидней” одолел Мельбурн со счетом 1:0. При этом Нинкович провел весь поединок на поле.

Для 35-летнего игрока, который выступает за “Сидней” с 2015 года, это уже третье чемпионство.

Заметим, что серб принадлежал киевскому “Динамо” с 2004 по 2012 год и дважды стал чемпионом Украины.

Напомним, что Нинкович становился лучшим футболистом чемпионата Австралии в 2017 году.