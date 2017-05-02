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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Екс-гравець "Динамо" М.Нінкович став кращим футболістом чемпіонату Австралії

Київ • УНН

 • 13324 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. 32-річний сербський півзахисник Мілош Нінкович отримав медаль Джонні Уорена, яка вручається кращому гравцеві австралійської А-ліги (чемпіонат Австралії з футболу), повідомляє УНН з посиланням на сайт ФК "Сідней".

Екс-гравець "Динамо" М.Нінкович став кращим футболістом чемпіонату Австралії

Серб набрав 44 голоси, на 7 обійшовши минулорічного тріумфатора Дієго Кастро.

Зазначимо, що М.Нінкович в 27 матчах нинішнього сезону забив 9 м'ячів і віддав 10 гольових передач у складі "Сіднея".

Зауважимо, що 32-річний серб виступав за "Динамо" з 2004 по 2013 роки і зіграв 155 матчів, в яких забив 15 голів і віддав 16 гольових пасів.

Нагадаємо, що М.Нінкович у складі "Сіднея" став чемпіоном Австралії.

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