Екс-гравець "Динамо" М.Нінкович став кращим футболістом чемпіонату Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. 32-річний сербський півзахисник Мілош Нінкович отримав медаль Джонні Уорена, яка вручається кращому гравцеві австралійської А-ліги (чемпіонат Австралії з футболу), повідомляє УНН з посиланням на сайт ФК "Сідней".
Серб набрав 44 голоси, на 7 обійшовши минулорічного тріумфатора Дієго Кастро.
Зазначимо, що М.Нінкович в 27 матчах нинішнього сезону забив 9 м'ячів і віддав 10 гольових передач у складі "Сіднея".
Зауважимо, що 32-річний серб виступав за "Динамо" з 2004 по 2013 роки і зіграв 155 матчів, в яких забив 15 голів і віддав 16 гольових пасів.
Нагадаємо, що М.Нінкович у складі "Сіднея" став чемпіоном Австралії.