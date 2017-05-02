Экс-игрок "Динамо" М.Нинкович стал лучшим футболистом чемпионата Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. 32-летний сербский полузащитник Милош Нинкович получил медаль Джонни Уоррена, которая вручается лучшему игроку австралийской А-лиги (чемпионат Австралии по футболу), сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК "Сидней".
Серб набрал 44 голоса, на 7 обойдя прошлогоднего триумфатора Диего Кастро.
Отметим, что М.Нинкович в 27 матчах нынешнего сезона забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач в составе "Сиднея".
Заметим, что 32-летний серб выступал за "Динамо" с 2004 по 2013 годы и сыграл 155 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 16 голевых пасов.
Напомним, что М.Нинкович в составе "Сиднея" стал чемпионом Австралии.