Экс-игрок "Динамо" М.Нинкович стал лучшим футболистом чемпионата Австралии

Серб набрал 44 голоса, на 7 обойдя прошлогоднего триумфатора Диего Кастро.

Отметим, что М.Нинкович в 27 матчах нынешнего сезона забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач в составе "Сиднея".

Заметим, что 32-летний серб выступал за "Динамо" с 2004 по 2013 годы и сыграл 155 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 16 голевых пасов.

Напомним, что М.Нинкович в составе "Сиднея" стал чемпионом Австралии.