Ексгравець "Динамо" став триразовим чемпіоном Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Колишній півзахисник "Динамо" Мілош Нінкович виборов чергове звання чемпіона Австралії, передає УНН з посиланням на сайт команди Нінковича.
У фінальному поєдинку “Сідней” здолав Мельбурн з рахунком 1:0. При цьому Нінкович провів весь поєдинок на полі.
Для 35-річного гравця, який виступає за “Сідней” з 2015-го року, це вже третє чемпіонство.
Зауважимо, що серб належав київському “Динамо” з 2004 по 2012 рік і двічі став чемпіоном України.
Нагадаємо, що Нінкович ставав кращим футболістом чемпіонату Австралії у 2017 році.