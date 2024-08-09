Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Правоохранители разоблачили чиновника ритуальной службы, служебная халатность которого привела к более 1,6 млн грн убытков бюджета территориальной общины столицы. Об этом УНН пишет со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Полицейские установили, что в период, когда мужчина исполнял обязанности руководителя Беличанского кладбища ритуальной службы, в коммунальном предприятии числилась уборщица, которая не посещала место работы, однако, получала заработную плату. Следовательно, за 2 года, на банковский счет женщины было безосновательно начислено почти 1 млн 145 тыс. гривен.

В дальнейшем этот же человек перешел работать исполняющим обязанности руководителя в Городское кладбище ритуальной службы, где также числилась фиктивная уборщица, которая безосновательно получала заработную плату. За год фиктивного трудоустройства ей выплатили более 500 тыс. гривен.

Следовательно, из-за служебной халатности чиновника бюджету был нанесен ущерб на сумму более чем 1,6 миллиона гривен - информируют в полиции.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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