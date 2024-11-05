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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 48314 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 74715 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев попал в больницу из СИЗО

Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев попал в больницу из СИЗО

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17:47 • 5818 просмотра

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Вячеслав Богуслаев, который находится под арестом с октября 2022 года, был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья. Сейчас состояние экс-президента Мотор Сичи, которого обвиняют в финансировании так называемой "днр", улучшилось.

Экс-президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Сейчас его состояние улучшилось. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.

С октября 2022 года Богуслаев находится под арестом. По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения он финансировал так называемую "днр" через уплату налогов и сборов в бюджет псевдореспублики.

Напомним

Имущество бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и топ-менеджера Петра Кононенко передано ФГИУ. Взысканы доли компаний, недвижимость и денежные средства на сумму более 600 млн гривен.

Самолеты и автомобили: ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн5 июня 2024, 11:57 • 16933 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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