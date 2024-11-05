Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев попал в больницу из СИЗО
Киев • УНН
Вячеслав Богуслаев, который находится под арестом с октября 2022 года, был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья. Сейчас состояние экс-президента Мотор Сичи, которого обвиняют в финансировании так называемой "днр", улучшилось.
Экс-президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Сейчас его состояние улучшилось. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.
С октября 2022 года Богуслаев находится под арестом. По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения он финансировал так называемую "днр" через уплату налогов и сборов в бюджет псевдореспублики.
Напомним
Имущество бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и топ-менеджера Петра Кононенко передано ФГИУ. Взысканы доли компаний, недвижимость и денежные средства на сумму более 600 млн гривен.
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