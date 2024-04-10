Экс-нардепа-"регионала" задержали на попытке бегства из Украины

Бывший народный депутат от запрещенной ОПЗЖ, который способствовал вооруженной агрессии рф, задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о Владиславе Лукьянове.

Киберспециалисты Службы безопасности помешали бегству из Украины бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, который способствовал вооруженной агрессии рф. Злоумышленник задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний фигурант пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста - говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом горсовета Бахмута от запрещенной ОПЗЖ. После захвата части региона пошел на сотрудничество с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, предоставил фсб полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

Как отмечается, сам депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в удаленном режиме. Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет рф в виде "налогов" и "сборов".

"Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, которые воюют против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию рф, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов. Впоследствии злоумышленник решил сбежать за границу.

Сейчас депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.

Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.