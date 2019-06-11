Экс-председатель Апелляционного суда Крыма ознакамливается с материалами дела о госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Бывший председатель Апелляционного суда АР Крым ознакамливается с материалами уголовного производства по обвинению его в государственной измене. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.
"7 июня было завершено досудебное расследование, пока открыты материалы дела. Бывший председатель Апелляционного суда АР Крым сейчас знакомится с материалами дела в прокуратуре АР Крым", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что с материалами дела Чорнобук может знакомиться с 11 по 21 июня. После ознакомления соответствующий обвинительный акт будет направлено в суд, и начнутся слушания по существу.
"О мере пресечения, вчера суд вынес только короткое решение. Полный текст постановления будет 14 июня, тогда мы сможем понимать обоснования и позицию суда. Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского районного суда города Киева о продлении ареста бывшему председателю Апелляционного суда АР Крыма Валерию Чернобуку и освободил его из-под стражи.
Напомним, бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука подозревают в государственной измене.