Екс-голова Апеляційного суду Криму ознайомлюється з матеріалами справи щодо держзради
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Колишній голова Апеляційного суду АР Крим ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження за обвинуваченням його у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.
"7 червня було завершено досудове розслідування, наразі відкриті матеріали справи. Колишній голова Апеляційного суду АР Крим зараз знайомиться з матеріали справи у прокуратурі АР Крим", - зазначили у прес-службі.
У прес-службі додали, що з матеріалами справи Чорнобук може знайомитися з 11 по 21 червня. Після ознайомлення відповідний обвинувальний акт буде направлено до суду, і почнуться слухання по суті.
"Щодо запобіжного заходу, вчора суд виніс тільки коротку ухвалу. Повний текст ухвали буде 14 червня, тоді ми зможемо розуміти обґрунтування та позицію суду. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає", - пояснили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва щодо продовження арешту колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку та звільнив його з-під варти.
Нагадаємо, колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука підозрюють у державній зраді.