Экс-чиновник МИД Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто

Бывший спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто. об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Николенко в Facebook.

Детали

На своей странице Николенко обозначил, что он завершил работу МИД, и указал новое место работы "Генеральный консул Украины в Торонто".

Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу. Спасибо министру Дмитрию Кулебе и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие - написал Николенко под сообщением с новым местом работы.

Напомним

На прошлой неделе, Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, объявил о своей отставке с должности, проработав на ней 3,5 года.