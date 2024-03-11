Экс-чиновник МИД Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто
Киев • УНН
Бывший спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назначен генеральным консулом Украины в Торонто.
Бывший спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто. об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Николенко в Facebook.
Детали
На своей странице Николенко обозначил, что он завершил работу МИД, и указал новое место работы "Генеральный консул Украины в Торонто".
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Напомним
На прошлой неделе, Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, объявил о своей отставке с должности, проработав на ней 3,5 года.
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