Британские экономисты выражают скептицизм относительно способности лейбористского правительства под руководством Кира Стармера обеспечить быстрый экономический рост экономики.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Согласно опросу Bloomberg 56 аналитиков, экономика Великобритании вырастет на 0,8% в 2024 году и на 1,3% в 2025 году, что лишь на 0,1 процентных пункта выше предыдущих прогнозов. По словам аналитиков, лейбористы маловероятно поднимут долгосрочные перспективы британской экономики, даже с учетом более умеренной фискальной политики нового канцлера Рэйчел Ривз.

Опрос подчеркивает большие вызовы для нового правительства, которое пытается восстановить экономический рост страны. Стармер объявил о политическом наступлении, имеющем целью стимулировать экономику, что является критическим для финансирования лейбористских обещаний улучшить государственные услуги, включая школы, больницы и транспорт. На прошлой неделе лейбористы анонсировали изменения в системе планирования и создание Фонда национального благосостояния, что имеет целью способствовать строительству и привлечению инвестиций. Правительство также надеется, что более тесные связи с Европейским Союзом и политическая стабильность увеличат доверие бизнеса к инвестициям.

В отсутствие чуда роста, подобного тому, на которое нацелено правительство, консолидация бюджета может оказаться сложной задачей. Хотя потенциальные реформы, безусловно, могут поддержать среднесрочный экономический рост, наша оценка темпов роста в 1,5% в год остается неизменной на данном этапе - сказал Деннис Шен, старший директор Scope Ratings.

Опрос экономистов показал, что лишь один из девяти считает, что рост экономики улучшится после убедительной победы лейбористов на выборах 4 июля. Большинство респондентов, восемь из одиннадцати, ожидают более мягкую фискальную политику, чем предлагается в манифесте партии. Хотя аналитики остаются скептическими относительно способности лейбористов изменить долгосрочные перспективы экономического роста, текущее экономическое восстановление может улучшить их бюджетный план больше, чем предполагалось.

Недавние данные показывают, что экономика Великобритании выросла на 0,4% в мае, что вдвое превышает ожидаемые темпы. Это сохраняет Великобританию на пути к значительному росту во втором квартале, следуя росту ВВП на 0,7% в первом квартале.Главный экономист Deutsche Bank в Великобритании, Санджай Раджа, считает, что экономическое восстановление, вероятно, будет лучше, чем прогнозировало Управление бюджетной ответственности в своих последних оценках в марте. Однако, он предостерегает о потенциальном ухудшении фискальной ситуации, несмотря на сильные показатели роста.

Недавние данные и предположения по кондиционированию рынка, вероятно, подорвут ранее заявленный фискальный запас весеннего бюджета. Учитывая то, что инфляция превышает прогнозы фискального надзора, ожидания рыночных ставок остаются значительно выше тех, которые используются в весеннем бюджете - сказал он.

Напомним,

После убедительной победы Лейбористской партии на выборах премьер-министром Соединенного Королевства официально стал Кир Стармер, министром обороны - Джон Хили, а министром иностранных дел - Дэвид Ламми, которые ранее посетили Киев, чтобы заверить в своей неизменной поддержке Украины.