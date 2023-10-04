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Экономист назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Основой успешного развития банковской системы являются четкие правила финансового мониторинга, понятные для всех правила работы и единые требования к финансовым структурам. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономист Андрей Новак.

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“Основа банковской системы, ее успешного развития — понятные и единые для всех правила работы и требования к финансовым учреждениям и четкие правила финансового мониторинга”, — считает он.

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Детали

Сейчас, считает Новак, для развития украинской банковской системы ключевое условие — это завершение войны победой Украины. Ведь во время войны кроме чисто физических рисков на вроде обстрелов и финансовых рисков “добавляются риски миграции — не только граждан, а и релокации бизнеса, в том числе и за пределы Украины”.

“Но дальше, после нашей победы, Украину ждут большие финансовые вливания в восстановление и в этих условиях роль банковской системы будет очень важной. И через те украинские банки, которые будут иметь доверие западных партнеров, будет осуществляться финансирование, в том числе на восстановление и кредитование украинской финансовой системы”, — озвучил эксперт перспективы украинского банкинга на будущее.

В обретении упомянутого доверия ключевая роль за НБУ — как регулятора рынка — поскольку, по словам Новака, от того, какие условия он будет создавать для работы банковской системы, будет зависеть и степень доверия и, соответственно, размеры инвестиций.

“Чтобы это доверие было максимальным, не надо ничего выдумывать — надо применить в Украине опыт банковских систем, американской, или британской или европейской континентальной. Тогда, если мы применим опыт иностранного законодательства в банковской сфере, применим у нас аналогичные банковские системы — это станет самым легким путем к тому, чтобы украинская система имела такую же степень доверия, как в экономически развитых странах”, — подчеркнул эксперт.

Добавим

Соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка также считает, что украинский банковский сектор нуждается в понятных стандартах и правилах работы, в частности для реализации концепции Open Banking-2025, которая является абсолютно новой ролевой моделью для нашего рынка.

“Самая главная задача государства — обеспечить всех участников прозрачными, понятными правилами работы”, — считает она.

Важно также, чтобы правила мониторинга банковских транзакций стали более формализованными.

“Считаю, что правила мониторинга банковских транзакций должны стать более централизованно формализованными, а не иметь расплывчатый характер, который сейчас вытекает из требований к каждому участнику рынка как „собственная методика риск-ориентированного подхода“ и которую регулятор может по собственному усмотрению считать достаточной или нет”, — считает Елена Соседка.

По мнению соучредителя Concord Fintech Solutions, единые стандарты, которых пока не хватает украинским банкам, касаются не только юридических, а и технических вопросов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов, в частности, при реализации Концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный Банк Украины.

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