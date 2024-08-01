В Житомирской области экологи проверяют факт потенциального загрязнения реки Тетерев. Ранее было зафиксировано попадание нечистот с характерным запахом в ручей, который вливается в Тетерев. Пишет УНН с ссылкой на сайт Госэкоинспекции Полесского округа.

Детали

На окраине села Слобода - Селец вблизи Житомира обнаружен несанкционированный сброс сточных вод. Речь идет о серой жидкости с фекальным запахом. Сброс проходил через трубу в ручей, протекающий под автодорогой М21 и вливается в реку Тетерев.

Реагируя на сообщения от местных жителей, которые обнаружили нелегальный сброс, специалисты Государственной экологической инспекции Полесского округа выяснили о возможности потенциального загрязнения водного объекта.

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С целью установления факта вероятного загрязнения, на месте обнаружения сброса, были отобраны пробы воды на месте сброса, а также выше и ниже течения ручья. Сейчас специалистами Отдела инструментально-лабораторного контроля проводятся лабораторные исследования отобранных проб, - передает пресс-служба ГЭИ Полесского округа.

Впоследствии, инспекция будет принимать меры реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Напомним,

УНН сообщал, что 35,2% проб воды из поверхностных украинских водоемов не соответствовали стандартам микробного загрязнения.