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Джонсон обещает провести "трансформационный" Brexit для Британии

Джонсон обещает провести "трансформационный" Brexit для Британии

Киев  •  УНН

 • 9789 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его нервирует противоречивость опросов общественного мнения накануне выборов в четверг, 12 декабря, но он пообещал создать "трансформационный" Brexit, который позволит снизить иммиграцию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Выборы 12 декабря решат судьбу Brexit и пятой по величине экономики в мире, и это решающий выбор между консерваторами Джонсона и оппозиционной лейбористской партией под руководством социалистов.

"Brexit - это радикальное и самое глубокое изменение в управлении этой страной", - заявил Джонсон, добавив, что он выведет Великобританию из Евросоюза 31 января, если он выиграет большинство в парламенте на 650 мест.

Также он пообещал создать "трансформационный" Brexit, который позволит снизить уровень иммиграции в страну.

"Brexit незаменим - вы не можете двигаться вперед без Brexit", - добавил премьер.

Джонсон назвал досрочные выборы и Brexit одними из самых главных геополитических шагов Соединенного Королевства после Второй мировой войны.

Голосование состоится с самого утра, 12 декабря, в четверг. Сейчас Джонсону понадобится более 320 мест, чтобы он мог оставаться премьер-министром и ратифицировать соглашение о Brexit, которое он заключил с ЕС в октябре этого года.

Напомним, оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свою поддержку на четыре пункта на прошлой неделе, сократив лидерство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона до 6%.

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