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Джонсон обіцяє провести "трансформаційний" Brexit для Британії

Джонсон обіцяє провести "трансформаційний" Brexit для Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його нервує суперечливість опитувань громадської думки напередодні виборів у четвер, 12 грудня, але він пообіцяв створити "трансформаційний" Brexit, який дозволить знизити імміграцію. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Вибори 12 грудня вирішать долю Brexit та п’ятої за величиною економіки у світі, і це вирішальний вибір між консерваторами Джонсона та опозиційною лейбористською партією під керівництвом соціалістів.

"Brexit - це найрадикальніша і найглибша зміна в управлінні цією країною", - заявив Джонсон, додавши, що він виведе Великобританію з Євросоюзу 31 січня, якщо він виграє більшість у парламенті на 650 місць.

Також він пообіцяв створити "трансформаційний" Brexit, який дозволить знизити рівень імміграції в країну.

"Brexit незамінний - ви не можете рухатися вперед без Brexit", - додав прем'єр.

Джонсон назвав дострокові вибори та Brexit одними з найбільш визначальних геополітичних кроків Сполученого Королівства після Другої світової війни.

Голосування відбудеться з самого ранку, 12 грудня, у четвер. Наразі, Джонсону знадобиться понад 320 місць, щоб він міг залишатися прем'єр-міністром та ратифікувати угоду про Brexit, яку він уклав із ЄС у жовтні цього року.

Нагадаємо, опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою підтримку на чотири пункти минулого тижня, скоротивши лідерство прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона до 6%.

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