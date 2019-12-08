Джонсон обіцяє провести "трансформаційний" Brexit для Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його нервує суперечливість опитувань громадської думки напередодні виборів у четвер, 12 грудня, але він пообіцяв створити "трансформаційний" Brexit, який дозволить знизити імміграцію. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Вибори 12 грудня вирішать долю Brexit та п’ятої за величиною економіки у світі, і це вирішальний вибір між консерваторами Джонсона та опозиційною лейбористською партією під керівництвом соціалістів.
"Brexit - це найрадикальніша і найглибша зміна в управлінні цією країною", - заявив Джонсон, додавши, що він виведе Великобританію з Євросоюзу 31 січня, якщо він виграє більшість у парламенті на 650 місць.
Також він пообіцяв створити "трансформаційний" Brexit, який дозволить знизити рівень імміграції в країну.
"Brexit незамінний - ви не можете рухатися вперед без Brexit", - додав прем'єр.
Джонсон назвав дострокові вибори та Brexit одними з найбільш визначальних геополітичних кроків Сполученого Королівства після Другої світової війни.
Голосування відбудеться з самого ранку, 12 грудня, у четвер. Наразі, Джонсону знадобиться понад 320 місць, щоб він міг залишатися прем'єр-міністром та ратифікувати угоду про Brexit, яку він уклав із ЄС у жовтні цього року.
Нагадаємо, опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою підтримку на чотири пункти минулого тижня, скоротивши лідерство прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона до 6%.