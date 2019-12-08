Вибори у Британії: опозиція скоротила розрив з консервативною партією Джонсона
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Лейбористська партія Британії скоротила розрив з консервативною партією, що знаходиться при владі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані опитування Savanta ComRes, які оприлюднили на сайті Europe Elects Twitter в суботу, передає УНН.
“Опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою підтримку на чотири пункти минулого тижня, скоротивши лідерство прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона до 6%”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що консерватори мають 42%, що є незмінним показником у порівнянні з опитуванням, проведеним в середу, в якому лейбористи мають 36%.
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За допомогою дострокових виборів, намічених на 12 грудня, Джонсон має намір вивести з глухого кута процес узгодження угоди про Brexit. Великобританія повинна була покинути ЄС 29 березня 2019 року, однак депутати Палати громад тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, досягнутого Брюсселем і урядом на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей. У підсумку ЄС погодився перенести Brexit спочатку на квітень або травень, а потім і на 31 жовтня, а Мей була змушена подати у відставку. Джонсон, що змінив її, наполягав на тому, що країна повинна покинути ЄС 31 жовтня з угодою або без неї, але через прийнятий парламентом закону був змушений 19 жовтня направити Європейській Раді запит про нову відстрочку Brexit — до 31 січня 2020 року. ЄС надав її Лондону.