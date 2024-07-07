Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Реслер Джон Сина объявил об окончании своей карьеры, заявив, что готовится в последний раз выйти на ринг после более чем 23 лет в реслинге. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Во время своего выступления в шоу Money in the Bank в Торонто 16-кратный чемпион мира по реслингу Джон Сина объявил, что уходит из WWE после WrestleMania 2025.

В издании добавляют, что много лет подряд Сина выходил на ринг с полотенцем, на котором было написано "Никогда не сдавайся", но на этот раз он вышел с полотенцем, на котором было написано "Последний раз - сейчас".

Почему я здесь? Сегодня я официально объявляю о своем уходе из WWE - объявил он.

А впрочем, Сина объяснил, что планирует продолжать участвовать в шоу Monday Night Raw, которое в январе 2025 года перейдет на Netflix.

Это прощание не заканчивается сегодня. Оно наполнено возможностями. Слушайте все, в следующем году Raw войдет в историю, когда перейдет на Netflix. Я никогда не был частью Raw на Netflix, это история. Это первый раз, и я буду там - подчеркнул он.

Справочно

Джон Сина подписал контракт с WWE в 2001 году, а с 2018 года перешел на неполный рабочий день, продолжая развивать свою актерскую карьеру в таких фильмах, как "Папин дом" (2015), "Блокировщики" (2018), "Отряд самоубийц" (2021) и спин-офф сериала "Миротворец" на канале HBO Max.

Напомним

Украинским боксер Александр Усик примет участие в фильме Smashing Machin, где он будет сниматься вместе с Дуэйном Джонсоном.