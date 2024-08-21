Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком после двух лет брака, завершив десятилетнюю романтическую историю. Об этом УНН пишет со ссылкой на The New York Times.

Детали

Дженнифер Лопес подала заявление о расторжении брака в Высший окружной суд Лос-Анджелеса, согласно судебным документам. Заявление было подано на вторую годовщину пышной свадьбы, которую пара отпраздновала в доме господина Аффлека в Джорджии.

Отношения между 55-летней певицей и актрисой Лопес и 52-летним актером и режиссером Аффлеком, которые то появляются, то исчезают, были предметом восхищения поп-культуры с начала 2000-х годов.

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Пара начала встречаться во время съемок романтической комедии 2003 года "Джильи". Хотя фильм не вышел на экраны, отношения между его звездами стали самым популярным романом лета. Они обручились в 2002 году, но отложили свадьбу на следующий год, ссылаясь на бешеный ажиотаж в СМИ вокруг их союза.

Но уже в 2004 году пара рассталась и перешла к другим отношениям: Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони в 2004 году, а господин Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер в 2005 году (оба брака закончились разводом).

Весной 2021 года таблоиды запестрели заголовками о том, что Лопес и Аффлек снова встречаются. В июле 2022 года суперзвезды поженились на полуночной церемонии в Лас-Вегасе, в розовом кабриолете Cadillac. В августе они отпраздновали свадьбу с семьей и друзьями в Джорджии.

Но в этом году их отношения снова оказались под пристальным вниманием. В мае Лопес внезапно отменила свой летний тур, продажа билетов на который была под вопросом. В июле особняк пары в Беверли-Хиллз был выставлен на продажу за 68 миллионов долларов.

Напомним

В мае Бен Аффлек был сфотографирован на выходе из отдельного дома в Брентвуде, Лос-Анджелес, подпитывая слухи о возможном разводе. А в июле сообщалось, что Бен Аффлек приобрел дом в Лос-Анджелесе за $20,5 млн после выезда из совместного с Дженнифер Лопес особняка. Это указывает на кризис в отношениях пары и возможный развод.

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