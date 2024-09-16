Двусторонняя сессия Украина-ЕС в Брюсселе: Стефанишина раскрыла детали переговоров

17-19 сентября в Брюсселе пройдет двусторонняя сессия Украина-ЕС, посвященная ключевому переговорному разделу по верховенству права. Переговоры состоятся в рамках скрининга украинского законодательства на соответствие европейскому, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

«Это, скажем так, стартер переговорного процесса. От того, как состоится первый раунд переговоров, будет зависеть, как будет развиваться переговорный процесс абсолютно по всем направлениям 2024-2025-го», - заявила в Брюсселе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина, общаясь с журналистами.

По ее словам, подготовка к переговорам по первому блоку, связанному с верховенством права, длилась четыре месяца. Привлечены 250 представителей всех ветвей власти, а также - представители гражданского общества.

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«Три дня будут продолжаться переговоры. Они охватывают блоки всех реформ в области верховенства права: вопрос прав человека, вопрос влияния полномасштабной войны на демократические институты, на их функционирование в Украине, на соблюдение прав человека. Мы будем обсуждать последствия российской агрессии и меры, которые принимаем для привлечения России к ответственности», - отметила чиновница.

Проблемы, которые может создать Украине на пути в ЕС Венгрия, Стефанишина назвала предметом двустороннего диалога.

«На данном этапе на уровне государств-членов ЕС, на уровне Еврокомиссии абсолютно понятно, что все проблемные вопросы Украины и Венгрии - это вопрос двустороннего диалога, предмет двустороннего диалога. К счастью, нам удалось, скажем так, управлять этим процессом вопросов, которые касаются именно переговорного процесса», - отметила чиновница.

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