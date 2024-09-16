Двостороння сесія Україна-ЄС у Брюсселі: Стефанішина розкрила деталі перемовин
Київ • УНН
17-19 вересня у Брюсселі відбудеться двостороння сесія Україна-ЄС щодо верховенства права. За словами Ольги Стефанішиної, це стартер переговорного процесу, який охопить питання реформ, прав людини та наслідків російської агресії.
17-19 вересня у Брюсселі пройде двостороння сесія Україна-ЄС, присвячена ключовому переговорному розділу щодо верховенства права. Перемовини відбудуться у межах скринінгу українського законодавства на відповідність європейському, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
"Це, скажімо так, стартер переговорного процесу. Від того, як відбудеться перший раунд переговорів, залежатиме, як розвиватиметься переговорний процес абсолютно по всім напрямкам 2024-2025-го", – заявила в Брюсселі віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, спілкуючись із журналістами.
За її словами, підготовка до переговорів щодо першого блоку, пов’язаного з верховенством права, тривала чотири місяці. Залучені 250 представників усіх гілок влади, а також – представники громадянського суспільства.
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"Три дні триватимуть переговори. Вони охоплюють блоки всіх реформ у галузі верховенства права: питання прав людини, питання впливу повномасштабної війни на демократичні інститути, на їхнє функціонування в Україні, на дотримання прав людини. Ми будемо обговорювати наслідки російської агресії й заходи, яких вживаємо для притягнення Росії до відповідальності", – зазначила урядовиця.
Проблеми, які може створити Україні на шляху до ЄС Угорщина, Стефанішина назвала предметом двостороннього діалогу.
"На даному етапі на рівні держав-членів ЄС, на рівні Єврокомісії абсолютно зрозуміло, що всі проблемні питання України та Угорщини – це питання двостороннього діалогу, предмет двостороннього діалогу. На щастя, нам вдалося, скажімо так, управляти цим процесом питань, які стосуються саме переговорного процесу", – зазначила посадовиця.
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