Для Украины путь к вступлению в ЕС будет однозначно короче, ведь страна уже 10 лет является частью зоны свободной торговли и интегрирована во все рынки ЕС. Об этом рассказала журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Детали

Это достаточно реалистичные сроки и уже были заявления президента Европейского Совета (Шарля Мишеля - ред.), что к 2030 году все страны, то есть 8 стран присоединятся к ЕС. Для Украины этот путь будет однозначно короче, потому что Украина уже 10 лет является частью зоны свободной торговли. Мы уже интегрированы фактически во все рынки ЕС и многое зависит от того, насколько быстро мы сможем интегрировать нашу правовую систему, правила, которые позволяют быть в рынке. И я уверена, что несколько лет - это максимальный порог, который нам нужен, чтобы свою работу выполнить - сказала Стефанишина.

Напомним

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина на половину 2024 и первую половину 2025 года хочет полностью запустить переговорный процесс о вступлении в ЕС и подготовиться к возможным политическим решениям.