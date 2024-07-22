Украина на половину 2024-первую половину 2025 года хочет полностью запустить переговорный процесс о вступлении в ЕС и подготовиться к возможным политическим решениям. Об этом рассказала журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

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"Задача, которую мы сформировали для себя совместно, это то, чтобы на момент, когда было политическое окно возможностей для принятия решения о членстве Украины в ЕС, это может произойти достаточно быстро. Уже ближайший год, или годы мы должны быть к этому готовы. Для этого должны быть открыты абсолютно все переговорные разделы, мы должны сформировать общую позицию по каждому переговорному пункту. Это очень кропотливая работа, ее нельзя не сделать. Поэтому на эту половину 2024 года-первую половину 2025 года мы хотим полностью запустить переговорный процесс и подготовиться к возможным политическим решениям", - сказала Стефанишина.

Напомним

26 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз, что знаменует собой новый исторический этап в новейшей истории страны, несмотря на российское вторжение.

Украина и Европейская комиссия начали двусторонние встречи в рамках процесса оценки адаптации законодательства Украины к праву ЕС, что является важным шагом на пути к членству в ЕС.